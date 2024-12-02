Без очередей: Большой театр открывает продажи билетов на балет «Щелкунчик»

Теперь попасть на спектакль можно только по именному билету.

Большой театр начинает онлайн-продажу билетов на балет «Щелкунчик». Стоять в очереди у кассы теперь бессмысленно — так проходку на самый популярный новогодний спектакль больше не получить. Билеты можно купить только на официальном сайте через личный кабинет. Минимальная стоимость в полной категории составит пять тысяч рублей.

Напомним, теперь попасть на спектакль можно только по именному билету. А для его приобретения нужно ввести данные паспорта. Документ потребуется и при посещении спектакля. В Большом театре пояснили, что рассчитывают таким образом победить перекупщиков. Теперь купить их можно только на официальном сайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в 2024 году заблокировали 17 сайтов, незаконно продающих билеты в Большой театр.