Безопасно и красиво: как выбрать новогодние игрушки на елку

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Строительный эксперт Васильев: пластиковые елочные игрушки часто лучше стекла

Как выбрать новогодние игрушки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Запах пластика и следы на руках говорят о низком качестве украшений для зеленой красавицы.

Пластиковые игрушки — более универсальный вариант для украшения новогодней елки. Об этом рассказал изданию NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев.

По словам специалиста, стеклянные новогодние шары подойдут не всем, кто наряжает елку. Особенно осторожными с ними стоит быть тем, у кого дома есть маленькие дети или домашние животные. Но если все же хотите повесить на зеленые ветки что-то стеклянное, то лучше на верхнюю часть дерева, чтобы игривые и любопытные обитатели вашего жилища не достали до хрупкого украшения.

При покупке мишуры, дождика и прочих дополнительных элементов обращайте внимание на качество. Важно, чтобы блестки и краска не оставались на руках, подчеркнул Васильев. Запах пластика на украшениях говорит об их дешевизне. Такой материал легко может вызвать аллергию.

К приобретению гирлянд тоже стоит подходить ответственно. У них должны быть сертификаты безопасности. Обращайте внимание на упаковку. Вытащите и посмотрите ленту с фонариками своими глазами. Убедитесь в целостности конструкции: лампочки не должны выпадать, а вилка должна быть прикреплена к кабелю.

«Подключите гирлянду к сети и проверьте работоспособность. Появление запаха гари после одной-двух минут работы, сильный перегрев лампочек или произвольное переключение режимов независимо от пульта управления — явный сигнал к тому, чтобы отказаться от покупки», — объяснил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что цены на новогодние елки вырастут в этом сезоне на 10–20%.

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