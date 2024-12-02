«Зачем столько денег потратил?» — певица Валерия рассказала о расходах семьи

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 342 0

Певица Валерия: решения о дорогих покупках с мужем принимаем вместе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Артистка счастлива в браке с Иосифом Пригожиным, и, кажется, ни в чем не нуждается.

Певица Валерия и ее муж — продюсер Иосиф Пригожин — объединяют все заработанные деньги в общий бюджет. Об этом рассказала сама артистка на награждении победителей гала-концерта всероссийского конкурса «Главное — семья».

У знаменитых супругов совместный бюджет, счета и недвижимость. Поэтому и решения о крупных покупках они тоже принимают вместе. К дорогим подаркам певица Валерия, по собственному признанию, относится с осторожностью. А неожиданные сюрпризы пара давно переросла.

«Мы уже находимся в такой фазе наших отношений, что давайте без сюрпризов. Надо, чтобы сюрприз был полезным, хорошим. А то я увижу и скажу: „Ты зачем столько денег потратил? Ты что, с ума сошел? Что, больше некуда было деньги потратить?“ Зачем мне такие сюрпризы?» — рассуждает исполнительница.

Валерия считает, что их семья разумно подходит к тратам. И даже нужную, но дорогую вещь приобретают только лишь хорошо подумав и взвесив все «за» и «против» друг с другом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерия раскрыла секрет счастливого брака.

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