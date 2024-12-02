«Большое значение»: почему Родион Газманов еще не женат

Исполнитель признается, что в последнее время ему редко удается видеться со своей семьей.

Певец Родион Газманов в свои 43 года до сих пор не женат, потому что слишком серьезно относится к созданию семьи. Об этом рассказал сам музыкант на награждении победителей гала-концерта всероссийского конкурса «Главное — семья».

У исполнителя слово «семья» вызывает только положительные эмоции и ассоциации. Он также подчеркивает, что родные должны любить друг друга просто за то, что они есть друг у друга. Газманов-младший признался, что слишком трепетно относится к созданию новой ячейки общества, поэтому до сих пор не обзавелся штампом в паспорте.

«Семья для меня имеет очень большое значение. Возможно, поэтому я еще не женат. Но если без шуток, то семья — это уют. Семья — это тепло. Семья — это люди, которые любят тебя бескорыстно. Семья — это люди, которые всегда готовы поддержать», — поделился своим мнением артист.

Кроме того, музыкант признался, что хотел бы видеться со своими близкими людьми как можно чаще, но в последнее время этого делать не получается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России хотят провести «Десятилетие семьи».