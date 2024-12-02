«Будет попытка»: Матвиенко оценила шансы на переговоры по Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

Матвиенко: по личной оценке, переговоры с Украиной начнутся в 2025 году

«Вероятность выше»: Матвиенко оценила шансы на переговоры по Украине

Фото: © РИА Новости/Максим Гучек

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Спикер Совфеда подчеркнула, что Россия не станет делать предметом диалога «какие-то однодневные полумеры».

Вероятность проведения попытки переговоров по конфликту на Украине в 2025 году наиболее высока. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью aif.ru.

«Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет. Это, повторяю, мой личный прогноз», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что Россия не будет делать предметом переговоров «какие-то однодневные полумеры», в том числе речь идет о временной заморозке конфликта на Украине. Это не решит вопросы безопасности.

СВО России на Украине и переговоры

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Россия и Украина предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако не увенчался успехом.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент* Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США могут подтолкнуть Украину к переговорам с РФ в течение нескольких месяцев.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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