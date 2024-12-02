Запасы газа в Европе упали до рекордно низких показателей

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 48 0

Цена топлива на европейских биржах превысила 500 долларов за тысячу кубометров.

Запасы газа в Европе упали до рекордно низких показателей

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Большинство стран ЕС вступают в зиму с рекордно низкими (с 2022 года) запасами газа. Об этом пишет портал EADaily со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) — ассоциации, представляющей интересы европейских операторов энергетической инфраструктуры. В хранилищах остается 93,4 миллиарда кубометров (на 30 ноября), в прошлом году было 102,8 миллиарда, годом ранее — 98,4 миллиарда.

Повышенные аппетиты европейцев объясняются просто: погода выдалась слишком холодной и слишком безветренной. Последнее привело к тому, что энергетической инфраструктуре пришлось компенсировать газом снижение активности ветряков.

Меж тем, цена газа на европейских рынках перевалила отметку в 500 долларов за тысячу кубометров, что втрое выше той, что была до кризиса. Всему виной прогнозы о рекордно холодной зиме в европейском регионе и, конечно, риски остановки украинского транзита газа из РФ в 2025 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что европейская экономика трещит по швам на фоне тревожного вступления в зимний сезон.

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