Новые правила: битва за билеты на балет «Щелкунчик» перешла в онлайн

В этом году Большой театр избежал больших очередей, но ажиотаж только начинается.

Сезон охоты на «Щелкунчика» стартовал в Москве. Традиционно в преддверии новогодних праздников тысячи желающих борются за право попасть на балет.

Большой театр открыл продажу, и первая партия разлетелась мгновенно, обошлось без гигантских очередей у касс. Главная балетная сцена России впервые за много лет поменяла правила. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Нервы сотрудников уже с утра на пределе, хотя в этом году в кассы Большого театра впервые не стоят километровые очереди из желающих попасть на «Щелкунчика». С утра — всего несколько человек. Те, кто в новости о старте продаж упустил слово онлайн.

«Указано, что с 10 утра. Я был здесь в 10:15, и вот уже 40 минут гуляю здесь», — сказал Александр Заикин.

«В течение, наверное, 15 лет я не могу взять билет. Сегодня пришла постоять в очереди, но не знаю, удастся ли мне взять билет», — отметила Галина Рябова.

Но уже у кассы глаза Галины Яковлевны наполняются слезами. По ту сторону стекла сначала холодно чеканят, что в кассе билеты на «Щелкунчика» не продаются. А затем и вовсе закрывают перед ней окно.

В этом году Большой театр проводит эксперимент, и впервые билеты на главное новогоднее шоу продают только в интернете.

Теоретически билеты на «Щелкунчик» с 10 утра можно купить двумя способами: на официальном сайте Большого театра, пройдя простую регистрацию, либо на сайте их партнера, где нужно было зарегистрироваться максимум накануне, прикрепив даже копии документов.

Сложности с покупкой на сайте театра начались сразу. Затем сайт вообще перестал работать. По данным пресс-службы, он подвергся бот-атакам. Дальше то работал, то снова падал. И, наконец, примерно через полтора часа мучения пользователей закончились. «Щелкунчик» пропал из списка спектаклей с открытой продажей. В группе театра в соцсети под новостью о торгах почти все комментарии — тех, кто не смог ничего купить. Версии — разные.

«Блокировку айтишники поставили. Такая же, как и в прошлые годы. Кто успел прорваться в числе первых, тот и купил», «Самое интересное, что на главной пишут количество билетов, и число уменьшается. Притом что зайти и купить нельзя. Ошибка. Кто же их выкупает? Ясно все», — пишут в комментариях.

Кстати, за все время продажи на сайте не появлялись места в амфитеатр, бельэтаж и на первый ярус балкона. Все, что выше — стоило от 5 до 25 тысяч рублей. На аукционе, который шел параллельно, продавали только партер. Цена одного билета — от 50 тысяч. Самый дорогой лот — четыре билета на представление — купили за 235 тысяч рублей. И все это на фоне недавнего скандала, когда народный артист Николай Цискаридзе всколыхнул все театральное сообщество, обратив внимание на резкий рост цен на билеты.

«Есть категории людей, которые никогда не смогут себе позволить купить даже один билет. Государственные театры должны по-другому существовать. Я еще раз подчеркиваю: государственные, которые существуют за счет налогоплательщиков», — заявил он.

Сегодня был первый, но не последний день продаж. Для «Щелкунчика» составили график. Каждое утро будут торговать билетами на определенное число. Сегодня были места на 17 декабря. А 14-го выставят билеты на последние спектакли 31-го числа. Интересно, что в графике нет билетов на 18 и 23 декабря. Вполне возможно, артистам дадут отдохнуть.

Хотя ранее появлялась информация, что корпоративным клиентам Большой театр предложит выкупить спектакль полностью для показа своим сотрудникам за 50 миллионов рублей. Все эти новшества в театре объясняют удобством самих посетителей — ведь раньше им приходилось три дня проводить в очередях. Запись в тетрадь, получение номера и, наконец, очередь в кассу, мы это тоже проходили. Еще это заработок артистов и, наконец, способ борьбы с перекупщиками. Правда, здесь опытные театралы не строят иллюзий.

«Перекупщики как стояли у Большого театра, так и стоят. Никуда они не делись, все их в лицо знают. Если даже такая байка ходит, что если выйти на Театральную площадь даже ночью и позвать по имени человека, то он выйдет», — считает Дарья Краснова.

Возможно, чтобы скрасить огорчение тех, кому билеты не достанутся, в Большом пошли на еще одно новшество. В канун Нового года трансляции «Щелкунчика» покажут в кинотеатрах, на их странице в соцсети и в телеэфире.