Блогер Amoral выпал из окна многоэтажного дома в Ленобласти
Известный как Amoral блогер Костенков выпал из окна многоэтажки в Ленобласти
Фото: Фото из открытых источников
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По факту гибели звезды YouTubе проводится доследственная проверка.
Тело блогера Дмитрия Костенкова, известного в сети под псевдонимом Amoral, обнаружено во дворе многоэтажного дома по улице Заречной в поселке Парголово Ленинградской области. По предварительным данным, 27-летний ютубер выпал из окна с высоты 25-го этажа. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.
В Telegram-канале пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ сообщили, что по факту гибели блогера проводится доследственная проверка. Специалисты осмотрели место происшествия и назначили соответствующие экспертизы, обстоятельства инцидента устанавливаются. Момент падения видели местные жители.
«Сначала думали, что упала девушка, но после пригляделись и поняли, что это парень», — поделился один из очевидцев с 5-tv.ru.
На своем YouTube-канале Костенков записывал обзоры на видео из TikTok и Likee, у него было около 650 тысяч подписчиков, а ролики набирали миллионы просмотров. Знакомые Дмитрия рассказывают, что он страдал от затяжной депрессии и имел долги. Незадолго до случившегося блогер записал несколько видеосообщений в Telegram.
Ранее 5-tv.ru публиковал подробности отравления многодетной семьи в Красноярском крае. Все четверо ребятишек от шести до 13 лет скончались в больнице. Около дома также был найден мертвый котенок. Следователи назвали причину трагедии.
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