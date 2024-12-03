А где лицензия? Московский караоке-клуб «Философ» оказался в центре скандала

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Московский караоке-клуб «Философ» оказался в центре скандала

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Выяснилось, что владельцы заведения закупали алкоголь в соседнем магазине и продавали его уже своим гостям. В том числе — звездным, например, Анастасии Волочковой.

В центре громкого скандала оказался известный столичный караоке-клуб «Философ». Заведение, в котором нередко отдыхают, в том числе и звезды российского шоу-бизнеса, уличили в незаконной торговле алкоголем.

Как выяснилось, десятки литров спиртного владельцы заведения закупали в соседнем магазине и без лицензии продавали горячительные напитки своим гостям.

Корреспонденту «Известий» Павлу Пономареву удалось устроиться на работу в этот клуб и подробно узнать про «серые» схемы, которые там проворачивали.

На кадрах — кульминация журналистского расследования. Дерзкий охранник караоке-клуба выталкивает съемочную группу с зажигательной вечеринки и не дает снимать.

С боем и полицейскими «Известия» все-таки прошли фейсконтроль. Как обычные клиенты, подошли к бару, но никого не обнаружили. Поэтому собирать импровизированный коктейль из выброшенного впопыхах алкоголя пришлось самим. За барной стойкой в мусорке — пустая бутылка какого-то алкоголя, ликера и очень много соков.

Караоке-клуб «Философ» широко известен жителям Москвы. На выходных в зале — полная посадка. Среди гостей встречаются и звезды российской эстрады — Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова. И если о рекламной кампании владельцы заведения подумали заранее, то о лицензии на продажу горячительного почему-то забыли.

«Приступы амнезии» объяснить трудно. Ведь совсем недавно пройти собеседование на должность официанта в этом ночном заведении не составило труда. А, чтобы выйти в свой первый рабочий день, не понадобились никакие документы, даже медицинская книжка.

Примерно за 20 минут до открытия в зал завозят тележку, набитую бутылками со спиртным. От чужих глаз все прячут на складе.

В самый разгар вечеринки гости даже не подозревают, что алкоголь покупают в ближайшем магазине. Вот чек. Алкоголь хранится в корзинах того самого магазина, где купили бутылки.

Как рассказал один из бывших сотрудников заведения, схема по продажам работала примерно так. Фиксация продаж шла только на бумаге из-за якобы поломки ресторанного программного комплекса R-Keeper. Таким образом отчет оставался лишь в базе ресторана. А сведения о продаже спиртного не поступали в единую госсистему учета объема производства и оборота спирта. Это, по словам Николая, позволяло проводить деньги «мимо кассы» и увеличивать прибыль.

«Я составлял ежедневные отчеты о продажах — все в экселевском формате. Там все написано, тот же самый „Окхорт“, „Арарат“ пять звезд, „Киндзмараули“ вина — достаточно знакомые всем названия. Все это велось, и все это отчитывалось именно только в нашей системе. Весь алкоголь они спрятали на склад, который находится на подземной парковке», — говорит бывший сотрудник караоке-клуба Николай Кузнецов.

Владельцы таких заведений в погоне за прибылью закрывают глаза на риски и закон и не хотят отвечать на неудобные вопросы журналистов.

Вероятно, следующими посетителями ночного клуба станут уже сотрудники надзорных органов. И не исключено, что с ними владельцы караоке-бара запоют по-другому.

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