Новый намек на расставание: что происходит в браке принца Гарри и Меган Маркл
Mirror: Эксперт по языку тела Джеймс не верит в расставание Маркл и принца Гарри
Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За каждым словом и шагом герцогов Сассекских следят… Эксперт по языку тела Джуди Джеймс, в том числе. Она поняла, почему супруги все реже бывают вместе.
Слухи о расставании принца Гарри и Меган Маркл становятся все более навязчивыми. Пара вместе бежала из Великобритании в США, лишилась королевских привилегий, оба имели дерзость обличать монаршую родню и обвинять в серьезных проступках и расизме. У супругов двое маленьких детей, но все равно публика гудит о разводе, которого якобы ждать осталось недолго.
Одна из причин сплетни — частые поездки герцогов Сассекских поодиночке. Фанаты уже видят, как свободный от смутьянки Маркл Гарри бежит в объятия отца, короля Карла III, брата Уильяма и других родственников, а те благородно прощают ему вольнодумство. Более того, принц прямо намекнул на кризис, заявив в одном из интервью, что находится «на распутье». Интерпретаторы не заставили себя ждать.
Но незачем спешить. По мнению эксперта по языку тела Джуди Джеймс, и раздельные поездки, и появление некой брутальности и альфа-поведения у Гарри, не говорят об угасшей любви. Просто если раньше Маркл не сводила глаз со своего принца и пыталась соответствовать, то теперь она чувствует собственную значимость и готова идти своим путем развития. То же происходит и с ее супругом, уверена Джеймс.
Как передает слова эксперта издание Mirror, анализ поведения герцогов показал, что они эволюционировали от состояния близнецов до становления самодостаточными личностями. Джуди считает, что Гарри и Меган выглядят «счастливыми, уверенными и чувствующими себя комфортно», хоть и проводят так много времени порознь: Маркл готовится запустить свой бренд American Riviera Orchard в следующем году, а принц ждет открытия соревнований Invictus Games Foundation.
Ранее 5-tv.ru писал о новом кулинарном шоу Меган Маркл.
Читайте также
93%
-0.56 112.80
-1.51
Нашли ошибку?