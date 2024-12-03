Новый намек на расставание: что происходит в браке принца Гарри и Меган Маркл

За каждым словом и шагом герцогов Сассекских следят… Эксперт по языку тела Джуди Джеймс, в том числе. Она поняла, почему супруги все реже бывают вместе.

Слухи о расставании принца Гарри и Меган Маркл становятся все более навязчивыми. Пара вместе бежала из Великобритании в США, лишилась королевских привилегий, оба имели дерзость обличать монаршую родню и обвинять в серьезных проступках и расизме. У супругов двое маленьких детей, но все равно публика гудит о разводе, которого якобы ждать осталось недолго.

Одна из причин сплетни — частые поездки герцогов Сассекских поодиночке. Фанаты уже видят, как свободный от смутьянки Маркл Гарри бежит в объятия отца, короля Карла III, брата Уильяма и других родственников, а те благородно прощают ему вольнодумство. Более того, принц прямо намекнул на кризис, заявив в одном из интервью, что находится «на распутье». Интерпретаторы не заставили себя ждать.

Но незачем спешить. По мнению эксперта по языку тела Джуди Джеймс, и раздельные поездки, и появление некой брутальности и альфа-поведения у Гарри, не говорят об угасшей любви. Просто если раньше Маркл не сводила глаз со своего принца и пыталась соответствовать, то теперь она чувствует собственную значимость и готова идти своим путем развития. То же происходит и с ее супругом, уверена Джеймс.

Как передает слова эксперта издание Mirror, анализ поведения герцогов показал, что они эволюционировали от состояния близнецов до становления самодостаточными личностями. Джуди считает, что Гарри и Меган выглядят «счастливыми, уверенными и чувствующими себя комфортно», хоть и проводят так много времени порознь: Маркл готовится запустить свой бренд American Riviera Orchard в следующем году, а принц ждет открытия соревнований Invictus Games Foundation.

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