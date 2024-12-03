Под теплым боком человека: какие насекомые зимуют в жилищах людей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Биолог Трофимова: зимой в квартирах размножаются злаковые мухи и листовые комары

Насекомые, зимующие в квартирах

Фото: 5-tv.ru

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Они могут проникнуть в квартиру через вентиляцию или с грунтом для растений.

Одни насекомые живут в домах человека круглогодично, другие пробираются в отапливаемые помещения и переживают там зиму. Об этом изданию Газета.ру рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова.

По словам специалиста, насекомые не имеют постоянной температуры тела. Поэтому в холодное время года они впадают в диапаузу, то есть «засыпают». Причем эта необходимость не зависит от стадии развития. В «спячку» впадают яйца, личинки и куколки, а также полностью сформировавшееся насекомое. Взрослому представителю сложнее всего найти себе место для зимовки, поэтому многие обживают на этот период теплые жилища людей.

В холодное время года в квартирах могут размножаться злаковые мухи и листовые комарики. Они попадают туда с грунтом для растений. Для человека такие насекомые не представляют вреда.

В подвалах многоэтажек обитают комары, которые проникают в квартиры через вентиляцию и лестничные пролеты. Поэтому укусы комара на теле можно обнаружить и зимой.

А вот синантропные виды насекомых соседствуют с человеком круглый год. Они могут доставить множество неудобств.

«К этой группе относятся бабочки из семейства молей: платяная и пищевые, а также жуки чернотелки и кожееды. Способны проникать в наше жилище муравьи, которые могут портить мебель и продукты. Сверчки, которые питаются гниющими остатками, крошками. А знакомые всем рыжие тараканы и постельные клопы, попавшие в жилища, вообще их не покидают», — рассказала эксперт.

Чтобы сократить до минимума нежелательное соседство, необходимо соблюдать санитарные нормы и ликвидировать пути проникновения насекомых в квартиры и дома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роскачество обнаружило клещей в пуховых подушках 12 брендов.

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