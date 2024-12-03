«Это была пропасть»: Екатерина Шпица рассказала о безответной любви

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 198 0

Актриса Екатерина Шпица рассказала о безответной любви

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/KAZAKOV; 5-tv.ru

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Молодой человек разбил сердце знаменитости, когда она была еще подростком.

Актриса Екатерина Шпица в школьные годы была безответно влюблена в парня постарше. Об этом рассказала сама знаменитость корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Папу маме заверни».

Будущей звезде отечественного кино было 13 лет, когда у нее появились чувства к молодому человеку, который уже окончил школу. Ему было 19. Однако объект влюбленности Екатерины не испытывал к ней того же и не ответил на ее признание. На тот момент у парня уже была девушка.

«Он был не школьник. Он был меня несколько старше. И это была пропасть, конечно!» — делится актриса.

Несмотря на разбитое сердце, Шпица не жалеет о том, что такой этап был в ее жизни. Она тяжело переживала отказ, но считает, что подобное пошло только на пользу.

«Я не считаю, что чувственный опыт можно обесценивать. Это в любом случае взращивает дух, волю в какой-то степени. Если человек цельный, то в любом случае чувства ему пойдут на пользу», — уверена знаменитость.

По словам Шпицы, ее школьная влюбленность навряд ли жалеет о том, что тогда не обратил на нее внимание, даже несмотря на известность Екатерины. Ведь главное в чувствах, по мнению актрисы, не внешние факторы. Она уверена, что любят не за картинку, а за то, какими мы становимся рядом с объектом своих чувств. А статус и талант не гарантируют любви.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Шпица потеряла второго ребенка.

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