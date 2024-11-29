Отец семь лет насиловал свою дочь, притворяясь незнакомцем

Житель Ирландии семь лет насиловал дочь, угрожая увольнением отца. Об этом пишет издание The Mirror.

По информации СМИ, когда девушке по имени Шарлин исполнилось 18 лет, ей написал незнакомый мужчина. Он сообщил, что у него есть серьезный компромат на ее отца, из-за которого его могут уволить с работы. Денег незнакомец не требовал, однако пообещал сохранить секрет ее папы, если она согласится заниматься с ним сексом.

Шарлин согласилась. Каждый раз неизвестный мужчина приходил к ней домой, предварительно требуя включить музыку и завязать глаза.

Жуткая правда вскрылась из-за того, что насильник записывал все действия на DVD-диск. Грязный секрет отца был раскрыт, когда девушка помогала бабушке устанавливать программу на компьютер.

Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы.

«Это был он, поэтому он знал, что я ничего не сделала. Я даже не знаю, как он все это придумал», — рассказывала узнавшая страшную тайну Шарлин.

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