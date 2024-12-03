Патрушев: РФ необходимо переходить на отечественное оборудование в судостроении

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Развитие отрасли обсудили в Крыловском государственном научном центре в Петербурге.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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О развитии судостроения в нашей стране сегодня говорили в Крыловском государственном научном центре в Петербурге. Там занимаются проектированием и строительством кораблей, в том числе военных и исследовательских.

По словам помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева, чтобы наша страна оставалась конкурентоспособной, необходимо переходить на отечественное оборудование для судов.

«В связи с этим актуален вопрос проектирования инновационных судов с энергетической установкой на водородном топливе. Развитие Крыловского центра рассматривается как один из основополагающих элементов обеспечения развития отрасли, поддержание технологического суверенитета страны, создание кораблей нового поколения, развитие транспортных коридоров, включая Северный морской путь, освоение углеводородных и минеральных ресурсов Российского шельфа и мирового океана», — сказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Николай Патрушев обозначил основные задачи совета Морской коллегии.

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