Путин поручил включить детское плавание в перечень государственных услуг

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 22 0

Такие навыки у подрастающего поколения были обозначены как «жизнеобеспечивающие».

Путин поручил включить детское плавание в перечень государственных услуг

Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

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Президент России Владимир Путин поручил правительству включить детское плавание в список услуг, предоставляемых государством. Утвержденный главой РФ перечень поручений, который был обговорен в ходе Совета по развитию физической культуры и спорта, опубликован на официальном сайте Кремля.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ обеспечить включение физкультурно-оздоровительных услуг (в том числе услуг по обучению детей плаванию и иным базовым жизнеобеспечивающим навыкам) в региональные перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг и работ», — говорится в сообщении.

Владимир Путин назначил ответственными за исполнение этого поручение глав российских субъектов. Отмечается, что доклады о проделанной работе необходимо предоставить до 1 мая 2025 года.

Кроме того, президент поручил Минспорту принять меры, направленные на популяризацию физической активности среди представителей российской молодежи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минспорт предложил создать фонд для распределения отчислений от букмекеров.

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