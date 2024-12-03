Путин поручил включить детское плавание в перечень государственных услуг

Президент России Владимир Путин поручил правительству включить детское плавание в список услуг, предоставляемых государством. Утвержденный главой РФ перечень поручений, который был обговорен в ходе Совета по развитию физической культуры и спорта, опубликован на официальном сайте Кремля.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ обеспечить включение физкультурно-оздоровительных услуг (в том числе услуг по обучению детей плаванию и иным базовым жизнеобеспечивающим навыкам) в региональные перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг и работ», — говорится в сообщении.

Владимир Путин назначил ответственными за исполнение этого поручение глав российских субъектов. Отмечается, что доклады о проделанной работе необходимо предоставить до 1 мая 2025 года.

Кроме того, президент поручил Минспорту принять меры, направленные на популяризацию физической активности среди представителей российской молодежи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минспорт предложил создать фонд для распределения отчислений от букмекеров.