«Активные граждане» составят московские рецепты новогодних блюд

В проекте «Активный гражданин» пройдет новое голосование, в котором пользователи составят московские рецепты любимых блюд на Новый год, а также выберут необычную начинку для салата «Оливье». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Респонденты расскажут рецепты приготовления «Селедки под шубой»: какая основа должна быть в этом салате — картофель с луком или рыба. Обсуждаться будет и «Мимоза». Москвичи поделятся, какие консервы для ее приготовления используют: из горбуши, трески, тунца, сайры или скумбрии.

Горожанам вместе с тем предложат выбрать ингредиенты салата «Крабовый». Вопрос о том, стоит ли добавлять желатин в холодец, тоже появится в опросе.

В ходе голосования горожане расскажут о составе классического варианта «Оливье». Любителей какого мясного ингредиента — вареной колбасы, говядины, курицы, индейки или языка — окажется больше? А может быть москвичи и вовсе решат, что салат должен быть вегетарианским. Им также предложат придумать фирменный «морской» рецепт «Оливье». Для этого респондентам нужно будет выбрать один из шести ингредиентов — креветки, мясо краба, осетра горячего копчения, гребешок, слабосоленый лосось или кальмара.

Прежде сообщалось, что самым дорогим салатом на новогоднем столе россиян в этом году будет «Оливье». Порция легендарного блюда на четверых человек обойдется в 553 рубля. На второй позиции и почти в два раза дешевле — «Мимоза». Далее следует «Селедка под шубой». Замыкает список самый бюджетный из классических — салат «Столичный».

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказывал о самых необычных новогодних блюдах со всего света.