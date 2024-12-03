Соблюдайте правила: за что дачник может получить штраф зимой

Разведение открытого огня на участке может привести к наказанию, даже если вокруг лежит снег.

Дачников могут оштрафовать за перекидывания снега на общие дороги. Об этом рассказала изданию Lenta.ru юрист, эксперт по садоводству и землепользованию Надежда Локтионова.

По словам специалиста, если владельцы участков будут перекидывать снег со своей территории на дороги общего пользования, то их могут оштрафовать на сумму от пяти до 15 тысяч рублей.

Кроме того, разведение открытого огня на даче без соблюдения правил противопожарного режима тоже чревато денежным штрафом, в три тысячи рублей. Костры можно разводить не ближе пяти метров от домов в яме глубиной 30 сантиметров. Для приготовления еды необходимо использовать жаровни или мангалы, объясняет эксперт.

Печное отопление тоже должно эксплуатироваться правильно, предупреждает юрист. Обычные печи нельзя оставлять без присмотра или под наблюдением детей. Недопустимо использование при их розжиге и каких-либо легко воспламеняющихся жидкостей. Все горючие вещества могут быть использованы только для печей, предназначенных именно под них: газовые под газ, угольные под уголь.

Также Локтионова рассказала о правильной сортировке и утилизации мусора. Твердые коммунальные отходы должны складываться на специализированной площадке. Растительный мусор необходимо размещать отдельно от твердого. А если компостировать отходы, то нужно помнить про нормированные расстояния от построек и источников воды.

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