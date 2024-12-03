Предновогоднее ДТП: в Сочи перевернулась фура с мандаринами

Ранения получил водитель большегруза.

В Дагомысском районе Сочи фура с мандаринами попала в массовое ДТП и перевернулась. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Перевернутый грузовик. Telegram/Госавтоинспекция Кубани/gibdd123regio

Авария произошла на участке автодороги Джубга — Сочи. На фоне аварии движение пришлось временно перевести в реверсивный режим.

«Водитель большегруза при движении на правом закруглении не справился с управлением и допустил опрокидывание фуры. В результате чего допустил столкновение с четырьмя автомобилями», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Предварительно, в результате аварии пострадал один человек — водитель большегруза. О его нынешнем состоянии пока ничего не сообщается. Автомобили же получили только механические повреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легковой автомобиль Subaru разорвало пополам после удара о фонарный столб в Новосибирске, два человека погибли.

Виновник ДТП — водитель 1981 года рождения, не имеющий водительского удостоверения, который управлял автомобилем Subaru и двигался со стороны улицы Порт-Артурской в сторону улицы Бийской.