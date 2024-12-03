Умер экс-чемпион мира по боксу Исраэль Васкес

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 63 0

Причиной смерти спортсмена стало онкологическое заболевание.

Умер экс-чемпион мира по боксу Исраэль Васкес

Фото: фото из открытых источников

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Чемпион мира по боксу по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) во втором легчайшем весе Исраэль Васкес умер в 46 лет. Трагическую новость сообщил президент WBC Маурисио Сулейман в X.

По данным The Sun, причиной смерти спортсмена стала онкология — в этом году у него обнаружили саркому четвертой стадии.

Васкес трижды в своей карьере становился чемпионом, владея титулами IBF в 2004–2005 годах и WBC — в 2005–2007 и 2007–2008 годах.

Фанатам спорта мексиканский боксер более всего запомнился серией из четырех боев с соотечественником Рафаэлем Маркесом в 2007–2010 годах. В двух из них Васкес выиграл, в двух проиграл.

Именно после четвертого боя с Маркесом в 2010 году Васкес завершил карьеру на профессиональном ринге. Причиной стали многочисленные травмы, в том числе отслоение сетчатки. Всего он провел 49 боев, одержав 44 победы, из них 32 нокаутом, и потерпев пять поражений.

В этот же день стало известно о смерти выдающегося австралийского теннисиста, бывшей первой ракетки мира Нила Фрейзера, на счету которого 19 титулов «Большого шлема». Спортсмен скончался на родине в возрасте 91 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти четырехкратного чемпиона СССР и первого советского фигуриста — участника Олимпийских игр 1964 года в Инсбруке Валерия Мешкова.

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