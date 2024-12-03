Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения. Об этом сообщает местное информационное агентство «Ренхап».

Как стало известно, ночью южнокорейский лидер провел экстренное совещание, в ходе которого объявил об угрозе «паралича власти» из-за попыток провести процедуру импичмента.

«Именно с этим, как утверждается, и связано введение военного положения в стране», — отмечается в сообщении издания.

Сок Ель также выступил с обращением по ТВ. Он объявил, что члены южнокорейского парламента подозреваются в симпатиях к КНДР. Введение военного положения он назвал критически важным шагом для защиты конституционного порядка Южной Кореи. Пока неясно, как эти шаги повлияют на управление и демократию страны.

Большую часть в парламенте занимают именно представители оппозиционной партии.

Стоит отметить, что ряд СМИ пишут о введении не военного положения, а чрезвычайного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США заключили предварительное соглашение о ядерном сотрудничестве с Южной Кореей.