«Никогда не было»: Екатерина Шпица откровенно рассказала о кумирах

Артистка считает, что во всем надо ориентироваться на себя.

У актрисы Екатерины Шпицы никогда не было кумиров. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Папу маме заверни».

У многих в жизни был такой человек, чаще всего знаменитость, который являлся предметом обожания, примером для подражания. Журналисты поинтересовались, на кого равняется Екатерина на своем пути.

«У меня никогда кумиров не было. И сейчас кумиров нет», — твердо заявила актриса.

Артистка считает, что во всем надо ориентироваться на себя. Именно по этой причине ей на жизненном пути встречалось немало людей, которыми она восхищалась и которых она уважала, но не было ни одного человека, который стал бы для нее предметом преклонения.

Ранее 5-tv.ru писал, что парень Бородиной заговорил о предложении руки и сердца. Такое важное событие, по мнению знаменитостей, должно стать отдельным праздником, поэтому на Новый год телеведущая заветного кольца может не ждать.