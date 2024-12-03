«Никогда не было»: Екатерина Шпица откровенно рассказала о кумирах

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 133 0

У Екатерины Шпицы никогда не было кумиров

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артистка считает, что во всем надо ориентироваться на себя.

У актрисы Екатерины Шпицы никогда не было кумиров. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Папу маме заверни».

У многих в жизни был такой человек, чаще всего знаменитость, который являлся предметом обожания, примером для подражания. Журналисты поинтересовались, на кого равняется Екатерина на своем пути.

«У меня никогда кумиров не было. И сейчас кумиров нет», — твердо заявила актриса.

Артистка считает, что во всем надо ориентироваться на себя. Именно по этой причине ей на жизненном пути встречалось немало людей, которыми она восхищалась и которых она уважала, но не было ни одного человека,  который стал бы для нее предметом преклонения.

Ранее 5-tv.ru писал, что парень Бородиной заговорил о предложении руки и сердца. Такое важное событие, по мнению знаменитостей, должно стать отдельным праздником, поэтому на Новый год телеведущая заветного кольца может не ждать.

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