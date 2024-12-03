Участники рынка моторных масел просили ввести маркировку «Честный знак»

Участники рынка товаров для автомобилей самостоятельно направляли просьбы в Минпромторг о введении обязательной маркировки продукции. Об этом замгендиректора ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак», Реваз Юсупов сообщил 5-tv.ru.

«Какой реальный процент фальсификата сейчас на рынке моторных масел и автомобильных жидкостей мы сможем понять через год после начала маркировки. Пока мы отталкиваемся от тех цифр, которые называют участники рынка, эксперты в этой области. Например, Международная ассоциация „Антиконтрафакт“ оценивает в 50-60% рынка», — отметил Юсупов.

По его словам, это очень высокие показатели при том, что покупая одежду, обувь, потребитель имеет шанс оценить подлинность продукции, а вот с автомобильными жидкостями провести визуальную экспертизу невозможно.

«Последствия возникают уже для автомобилей, для безопасности человека, который за рулем, или пассажиров», — подчеркнул Юсупов.

Обязательная регистрация в системе маркировки «Честный знак» для продавцов автомобильных жидкостей стартует с 1 марта 2025 года.

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