Хейтеры набросились на бывшую жену Гуфа после жалобы на маленькие алименты

У пары растет трехлетняя дочь Тина.

Хейтеры накинулись на бывшую супругу рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, Юлию Королеву после того, как она пожаловалась на низкие алименты со стороны артиста. Об этом стало известно из ее блога в сети.

Хотя, по заверениям Королевой, отец совсем не занимается ребенком. Юлия также посетовала и на то, что бывший перечисляет мало денег на ребенка и их хватает только на оплату аренды квартиры, и то с трудом.

Экс-возлюбленные воспитывают трехлетнюю дочь Тину. Однако, по словам самой Юлии, отец девочки почти не принимает участия в ее жизни. Она отметила, что ему далеко не безразлична судьба ребенка, хотя у него есть возможность больше помогать и уделять внимание дочери.

Королева также выразила свое недовольство по поводу финансовой поддержки с его стороны. По ее словам, та сумма, которую бывший партнер перечисляет на содержание Тины, едва покрывает основные расходы, включая оплату аренды их квартиры. Это заставляет Юлию испытывать дополнительные трудности в повседневной жизни, так как ей нужно справляться не только с заботами о дочери, но и с необходимостью обеспечивать себя и Тину в условиях ограниченного бюджета.

«Но я и этой помощи рада, у меня большие расходы и на ребенка, и на жизнь в целом. Стыдно, конечно, за отцов в России, все жадные до своих пожитков», — пожаловалась Королева.

Сам рэпер рассказывал, что перечисляет на дочь 300-400 тысяч рублей в месяц. Эта цифра, безусловно, кажется внушительной. На первый взгляд может показаться достаточной для обеспечения комфортной жизни ребенка. В таких масштабах эти деньги позволяют покрыть многие важные расходы: одежду, питание, медицинские услуги и даже развлечения.

Однако важно понимать, что на практике даже такая сумма может расходиться гораздо быстрее, чем кажется. Стоимость жизни в крупных городах, таких как Москва, растет с каждым годом. Аренда жилья может составлять значительную часть бюджета, и даже с такой помощью, как правило, остаются и другие расходы — коммунальные платежи, оплата детского сада или кружков, а также возможность обеспечить дочери увлекательные и развивающие занятия.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Гуф анонсировал прощальный тур.

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