Хейтеры набросились на бывшую жену Гуфа после жалобы на маленькие алименты

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 26 0

Бывшая жена рэпера Гуфа пожаловалась на маленькие алименты

бывшую жену Гуфа Юлию Королеву

Фото: Instagram*/therealguf

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У пары растет трехлетняя дочь Тина.

Хейтеры накинулись на бывшую супругу рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, Юлию Королеву после того, как она пожаловалась на низкие алименты со стороны артиста. Об этом стало известно из ее блога в сети.

Хотя, по заверениям Королевой, отец совсем не занимается ребенком. Юлия также посетовала и на то, что бывший перечисляет мало денег на ребенка и их хватает только на оплату аренды квартиры, и то с трудом.

Экс-возлюбленные воспитывают трехлетнюю дочь Тину. Однако, по словам самой Юлии, отец девочки почти не принимает участия в ее жизни. Она отметила, что ему далеко не безразлична судьба ребенка, хотя у него есть возможность больше помогать и уделять внимание дочери.

Королева также выразила свое недовольство по поводу финансовой поддержки с его стороны. По ее словам, та сумма, которую бывший партнер перечисляет на содержание Тины, едва покрывает основные расходы, включая оплату аренды их квартиры. Это заставляет Юлию испытывать дополнительные трудности в повседневной жизни, так как ей нужно справляться не только с заботами о дочери, но и с необходимостью обеспечивать себя и Тину в условиях ограниченного бюджета.

«Но я и этой помощи рада, у меня большие расходы и на ребенка, и на жизнь в целом. Стыдно, конечно, за отцов в России, все жадные до своих пожитков», — пожаловалась Королева.

Сам рэпер рассказывал, что перечисляет на дочь 300-400 тысяч рублей в месяц. Эта цифра, безусловно, кажется внушительной. На первый взгляд может показаться достаточной для обеспечения комфортной жизни ребенка. В таких масштабах эти деньги позволяют покрыть многие важные расходы: одежду, питание, медицинские услуги и даже развлечения.

Однако важно понимать, что на практике даже такая сумма может расходиться гораздо быстрее, чем кажется. Стоимость жизни в крупных городах, таких как Москва, растет с каждым годом. Аренда жилья может составлять значительную часть бюджета, и даже с такой помощью, как правило, остаются и другие расходы — коммунальные платежи, оплата детского сада или кружков, а также возможность обеспечить дочери увлекательные и развивающие занятия.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Гуф анонсировал прощальный тур.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
106.19
-0.99 112.02
-0.78
Время исполнять мечты: гороскоп на зиму 2024 — 2025 для всех знаков

Последние новости

2:02
Стукнуло пять лет и собралась в детский сад: Бритни Спирс снова ведет себя странно
1:44
«Не верю, что дети погибли из-за дихлофоса»: новые подробности трагедии под Красноярском
1:17
В столичный суд передали дело о восьми подозреваемых в теракте на Крымском мосту
0:56
Хейтеры набросились на бывшую жену Гуфа после жалобы на маленькие алименты
0:33
«Один в истории Земли»: в чем уникальность рухнувшего в Якутии астероида
0:14
Фонд «Защитники Отечества» вручил премии семьям ветеранов СВО

Сейчас читают

Цены на селедку в магазинах неприлично взлетели перед новым годом - народная рыба стала дороже свинины
Бешеная собака покусала студентов СОГМА во время лекции во Владикавказе
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год