«Думала, сяду в тюрьму»: как пощечина Ди Каприо помогла карьере Марго Робби

Актриса могла вместо рукоприкладства слиться в поцелуе с актером, но решила поступить иначе.

Американская актриса Марго Робби смогла заполучить роль в фильме «Волк с Уолл-Стрит» благодаря тому, что ударила по лицу коллегу Леонардо Ди Каприо. При этом она очень опасалась, что за это ее арестуют О необычном случае знаменитость рассказала в подкасте Talking Pictures.

Актриса поведала, что во время кастинга на роль Наоми Лапальи, вымышленной супруги финансового преступника Джордана Белфорта, у нее было две идеи: страстно поцеловать коллегу или дать ему пощечину. Выбор свой остановила все же на втором варианте.

«Я подумала, что могла бы поцеловать Леонардо Ди Каприо, и это было бы потрясающе. А потом я подумала, что не стоит. И просто ударила его по лицу. Казалось, целую вечность стояла мертвая тишина, но, вероятно, длилось это секунды три», — вспомнила Робби.

Мертвая тишина на площадке переросла в страх актрисы. Вдруг ее после этого арестуют и даже будут судить? Мол, напала, избила. В таком случае карьера знаменитости пошла бы под откос. Но произошло все наоборот.

«Я была почти уверена, что пощечина сойдет за нападение или побои. А я не только никогда больше не буду работать, но и сяду за это в тюрьму. Но меня утвердили», — добавила она.

Фильм «Волк с Уолл-Стрит» вышел в 2013 году. Картина рассказывает историю из 1987 года про успешного брокера, оказавшегося на улице после обвала индекса Доу-Джонса. По совету жены он устроился в небольшую организацию, которая занимается мелкими акциями. Харизма и коммуникативные таланты дают герою свои плоды. Однако на пике успеха появились проблемы.

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