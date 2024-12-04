Путин принял в Кремле госсекретаря Союзного государства Мезенцева
Встреча прошла в рамках подготовки к заседанию Высшего Государственного Совета в Белоруссии.
Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru
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Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Встреча прошла в рамках подготовки к заседанию Высшего Государственного Совета в Минске. Оно запланировано на эту пятницу.
Обсуждали также предстоящие переговоры лидеров России и Белоруссии. В этом году объединению исполняется четверть века. Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года.
Ранее рассказывал о том, что Дмитрий Мезенцев назвал давление Запада на Россию и Белоруссию бесперспективным.
Как отметил Мезенцев, саммит БРИКС в Казани, в частности, отклик на приглашение президента России Владимира Путина лидеров более 30 государств, это лучшее доказательство того, что Россию нельзя не заметить и вывести в зону изоляции.
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