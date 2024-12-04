Путин принял в Кремле госсекретаря Союзного государства Мезенцева

Эфирная новость 23 0

Встреча прошла в рамках подготовки к заседанию Высшего Государственного Совета в Белоруссии.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Встреча прошла в рамках подготовки к заседанию Высшего Государственного Совета в Минске. Оно запланировано на эту пятницу.

Обсуждали также предстоящие переговоры лидеров России и Белоруссии. В этом году объединению исполняется четверть века. Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года.

Ранее рассказывал о том, что Дмитрий Мезенцев назвал давление Запада на Россию и Белоруссию бесперспективным.

Как отметил Мезенцев, саммит БРИКС в Казани, в частности, отклик на приглашение президента России Владимира Путина лидеров более 30 государств, это лучшее доказательство того, что Россию нельзя не заметить и вывести в зону изоляции.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
106.19
-0.99 112.02
-0.78
Шанс на успех и небывалую удачу: что принесет ретроградный Юпитер в декаб...

Последние новости

12:44
Американка получила пожизненное за убийство мужчины во время игры в прятки
12:31
Набиуллина сравнила инфляцию с высоким пульсом во время бега
12:20
Рождественскому хиту Last Chrismas исполнилось 40 лет
12:10
В Ингушетии задержали финансировавшего ИГ* россиянина
12:05
Собянин объявил об индексации московских социальных выплат
12:03
Рэпер Саграда и группа «Соль Земли» выступили с концертом в Москве

Сейчас читают

Так проходит земная слава: последнее китайское предупреждение «могучего» доллара
Всем угодил, а коллег обидел: как прошла свадьба Кирилла Туриченко из «Иванушек»
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год