Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Встреча прошла в рамках подготовки к заседанию Высшего Государственного Совета в Минске. Оно запланировано на эту пятницу.

Обсуждали также предстоящие переговоры лидеров России и Белоруссии. В этом году объединению исполняется четверть века. Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года.

Ранее рассказывал о том, что Дмитрий Мезенцев назвал давление Запада на Россию и Белоруссию бесперспективным.

Как отметил Мезенцев, саммит БРИКС в Казани, в частности, отклик на приглашение президента России Владимира Путина лидеров более 30 государств, это лучшее доказательство того, что Россию нельзя не заметить и вывести в зону изоляции.