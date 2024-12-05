Мы все пробовали делать вытынанки: что это такое и почему популярно в декабре

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

С конца XVIII века в России стали популярны декоративные изделия — вытынанки

Мы все пробовали делать вытынанки: что это такое и почему популярно в декабре

Фото: Ej Hersom/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

К этому виду творчества чаще всего обращаются в период новогодних праздников.

Один из самых распространенных способов украшать дома к Новому году — использовать вытынанки. Об этом написало информационное агентство URA.RU.

Вытынанки — это фигурки, вырезанные из бумаги. Изделия данного декоративно-прикладного творчества бывают трех видов: плоскими силуэтами, которые клеятся на какую-либо поверхность, ажурными, которые можно подвешивать или ставить, а также объемными фигурками, как, например, елочные игрушки.

Чаще всего про такое рукоделие вспоминают пред зимними праздниками, так как многие люди украшают пространство вокруг себя для создания новогоднего настроения. Эти изделия универсальны. Ими можно декорировать подарки, елку и предметы интерьера.

Жители России увлеклись вытынанками в эпоху моды на французскую культуру. В конце XVIII — начале XIX веков они были особенно популярны. У дворянства можно было встретить даже силуэтные портреты, выполненные в этой технике. Однако вырезанием увлекались не только богатые и творческие люди. В обычных сельских домах Восточной Европы тоже можно было встретить вытынанки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выбрать новогодние игрушки на елку.

-5° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
104.24
-1.95 110.20
-1.82
Шанс на успех и небывалую удачу: что принесет ретроградный Юпитер в декаб...

Последние новости

4:01
«Может не есть»: как понять, что кот заболел
3:37
Мы все пробовали делать вытынанки: что это такое и почему популярно в декабре
3:21
Сергей Лавров прибыл на Мальту, чтобы встреться с главами МИД стран ОБСЕ
3:05
«Ты что, с ума сошел?»: Валерия запретила Пригожину тратить на нее деньги
2:46
Чтоб каждое слово было громким: тульский завод изготовил микрофон для Карлсона
2:25
«Бизнес-лидер и филантроп»: Трамп выдвинул кандидата на должность главы НАСА

Сейчас читают

Так проходит земная слава: последнее китайское предупреждение «могучего» доллара
«Столько эмоций»: Таша Белая рассказала об идеальном предложении руки и сердца
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год