В РФ появится механизм по налоговому вычету для каждого работающего члена семьи

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 27 0

С предложением создать его выступил президент России Владимир Путин.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В России необходимо проработать механизм по налоговому вычету для каждого из работающих членов семьи. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовет!».

«Есть предложение создать такой финансовый механизм, который станет настоящим семейным инструментом сбережений, позволить получать налоговый вычет всем работающим членам семьи», — сказал глава государства.

Соответственно, продолжил он, размер подпадающих под вычет средств должен увеличиваться минимум до одного миллиона рублей в год. Путин попросил правительство РФ и Центробанк определить параметры такого механизма и реализовать их.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин рассказал о борьбе с инфляцией в России. Президент поручил скоординировать действия правительства и Центробанка для борьбы с проблемой. Сегодня этот показатель находится на достаточно высоком уровне — 8,8%. Путин подчеркнул, что инфляцию, конечно, нужно сдерживать. Об этом президент говорил на пленарном заседании форума «Россия зовет!».

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