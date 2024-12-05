«Все погибли»: легковой автомобиль упал в водохранилище в Крыму

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 19 0

МЧС: два человека и собака погибли в утонувшей машине в Крыму

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В салоне транспортного средства находилась также собака.

В селе Кольчугино в Крыму спасатели ГУ МЧС России вытащили со дна водохранилища автомобиль. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В салоне находились два человека и собака. Все погибли», — отмечено в публикации.

На месте происшествия работали 15 специалистов и пять единиц техники. В ведомстве уточнили, что транспортное средство находилось на глубине четырех метров. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек пострадали в результате ДТП в центре Москвы. Уточняется, что на Краснопресненской набережной столкнулись три легковых автомобиля. Водители и пассажиры оказались заблокированы в салонах.

Специалисты МЧС России извлекли из искореженной машины мужчину и передали его врачам. Всего в результате аварии пострадали пять человек, троих из них госпитализировали.

В этот же день на севере Москвы автобус протаранил 15 легковых автомобилей. Массовое ДТП произошло возле дома № 37 на Ленинградском проспекте. Движение на этом участке перекрыто, образовалась многокилометровая пробка. Информация о пострадавших уточняется.

-5° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
104.24
-1.95 110.20
-1.82
Шанс на успех и небывалую удачу: что принесет ретроградный Юпитер в декаб...

Последние новости

0:56
«Все погибли»: легковой автомобиль упал в водохранилище в Крыму
0:38
Шапку не надел и продуло: какие четыре мифа о простуде на самом деле правда
0:19
«Немецкая модель»: Украина может вступить в НАТО «по частям»
0:00
Заработала на бывшем: спрос на выступления Нюши взлетел после развода
23:42
«Антимужчина года»: немецкая редакция Playboy унизила Шольца
23:24
«Это задевает мои чувства»: почему Бритни Спирс сбежала в Мексику

Сейчас читают

Так проходит земная слава: последнее китайское предупреждение «могучего» доллара
«Взяла пистолет двумя пальцами»: Азиза дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год