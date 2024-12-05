«Все погибли»: легковой автомобиль упал в водохранилище в Крыму

В салоне транспортного средства находилась также собака.

В селе Кольчугино в Крыму спасатели ГУ МЧС России вытащили со дна водохранилища автомобиль. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В салоне находились два человека и собака. Все погибли», — отмечено в публикации.

На месте происшествия работали 15 специалистов и пять единиц техники. В ведомстве уточнили, что транспортное средство находилось на глубине четырех метров. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек пострадали в результате ДТП в центре Москвы. Уточняется, что на Краснопресненской набережной столкнулись три легковых автомобиля. Водители и пассажиры оказались заблокированы в салонах.

Специалисты МЧС России извлекли из искореженной машины мужчину и передали его врачам. Всего в результате аварии пострадали пять человек, троих из них госпитализировали.

В этот же день на севере Москвы автобус протаранил 15 легковых автомобилей. Массовое ДТП произошло возле дома № 37 на Ленинградском проспекте. Движение на этом участке перекрыто, образовалась многокилометровая пробка. Информация о пострадавших уточняется.