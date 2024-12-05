«Налог на богатых» пополнил федеральный бюджет на 146 миллиардов рублей

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 21 0

Его платят граждане, которые ежегодно зарабатывают больше пяти миллионов рублей.

«Налог на богатых» увеличил федеральный бюджет до 146 миллиардов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Федеральный бюджет пополнился на 146 миллиардов рублей. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба Минфина РФ. Эти деньги поступили за десять месяцев текущего года с «налога на богатых», который составляет 15%. Его платят люди, зарабатывающие свыше пяти миллионов рублей в год.

Общий доход с физических лиц увеличился в полтора раза и составил до 186 миллиардов рублей, говорится в статистике ФНС. Также туда входят сборы с нерезидентов, налог на вклады и налог на доход от крупных выигрышей, который составляет 35%.

Причиной такого роста всех доходов бюджета страны являются увеличенные доходы граждан. Учитывая, что сейчас Россия столкнулась с дефицитом кадров и рекордно низкой безработицей, компаниям приходится увеличивать зарплаты сотрудникам, чтобы они не покидали рабочие места.

По прогнозам властей, к концу нынешнего года общий федеральный бюджет должен вырасти до 172,2 миллиарда рублей от «налога на богатых».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мишустин предложил кабмину обсудить проблему навязывания россиянам страховки.

-5° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
104.24
-1.95 110.20
-1.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:13
Рушат иммунитет и вызывают инсульт: как горячие батареи незаметно убивают здоровье
7:01
Новогоднее настроение обеспечено: как выбрать лучшие мандарины
6:46
США готовы вводить санкции против партии «Грузинская мечта»
6:32
Страшнее лишиться гаджета: как Самойлова и Джиган наказывают детей за проступки
6:16
«Налог на богатых» пополнил федеральный бюджет на 146 миллиардов рублей
6:05
Российской хвостатой запретили участвовать в собачьем «Оскаре»

Сейчас читают

Так проходит земная слава: последнее китайское предупреждение «могучего» доллара
Шапку не надел и продуло: какие четыре мифа о простуде на самом деле правда
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год