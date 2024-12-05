«Налог на богатых» пополнил федеральный бюджет на 146 миллиардов рублей

Федеральный бюджет пополнился на 146 миллиардов рублей. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба Минфина РФ. Эти деньги поступили за десять месяцев текущего года с «налога на богатых», который составляет 15%. Его платят люди, зарабатывающие свыше пяти миллионов рублей в год.

Общий доход с физических лиц увеличился в полтора раза и составил до 186 миллиардов рублей, говорится в статистике ФНС. Также туда входят сборы с нерезидентов, налог на вклады и налог на доход от крупных выигрышей, который составляет 35%.

Причиной такого роста всех доходов бюджета страны являются увеличенные доходы граждан. Учитывая, что сейчас Россия столкнулась с дефицитом кадров и рекордно низкой безработицей, компаниям приходится увеличивать зарплаты сотрудникам, чтобы они не покидали рабочие места.

По прогнозам властей, к концу нынешнего года общий федеральный бюджет должен вырасти до 172,2 миллиарда рублей от «налога на богатых».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мишустин предложил кабмину обсудить проблему навязывания россиянам страховки.