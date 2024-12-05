«Чтения Победы» прошли на станции метро «Маяковская» в Москве

В Москве на станции метро «Маяковская» прошли «Чтения Победы». Кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В ночь на 5 декабря в Москве в рамках культурной программы Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ состоялось мероприятие, посвященное началу контрнаступления Красной армии под Москвой в 1941 году. Так, на платформе станции были установлены два тематических поезда столичной подземки: «Музей Победы» и «Подвиг народа».

Мероприятие посетила актриса и телеведущая Анастасия Макеева-Малькова. Она отметила, что всегда важно помнить историю своей страны.

«Сегодняшнее мероприятие напоминает нам о том, что мы должны помнить свое прошлое и ориентироваться на отечественные ценности, традиции и праздники. Это наш долг перед историей», — сказала артистка.

Ее супруг, бизнесмен Роман Мальков, также отметил, что праздники всегда объединяли народ. Он также обратил внимание на инициативы, которые предпринимает президент РФ Владимир Путин для возрождения культа семьи и любви к своей Родине.

«Родина — это мать, а мы ее дети. И не любить свою мать просто невозможно», — подчеркнул он.

Среди гостей мероприятия были и студенты московских вузов, лидеры и активисты волонтерских организаций, включая актив ВОД «Волонтеры Победы», представители фондов и социально ориентированных некоммерческих организаций, а также участники гуманитарных миссий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фермеры московских ярмарок отправляют новогодние посылки в зону СВО.