Развелись больше десяти раз: принц Гарри ответил на слухи о разрыве с Маркл

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Принц Гарри и Меган Маркл привыкли игнорировать слухи о разводе

Принц Гарри про развод с Меган

Фото: www.globallookpress.com/ Stephen Lock

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О паре так часто упоминают СМИ, что супруги перестали следить за новостями.

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл игнорируют слухи о разводе. Такое заявление сделал сам принц на саммите Deal Book в Нью-Йорке.

СМИ постоянно обсуждают различные слухи, связанные с монаршей семьей. В том числе и новости о разводе Гарри и Меган. Супруги давно научились не обращать внимание на подобные сообщения и успешно их игнорируют. Однако в этот раз принц не выдержал и решил прокомментировать очередную волну домыслов.

«Судя по тому, что о нас с Меган пишут, то мы раз десять или 12 покупали недвижимость и переезжали, а также раз десять или 12 развелись. За этими новостями трудно уследить, именно поэтому ты просто игнорируешь их», — сказал Гарри.

Он также пожалел интернет «троллей», которые каждый раз надеются и ждут, что эти новости подтвердятся.

Принц и его семья не в восторге от такого пристального внимания общественности. Он вырос в среде, где за каждым Гарри шагом следили журналисты и не всегда преподносили информацию верно. Поэтому у принца выработалась привычка относиться к новостям скептически.

Большое влияние на монаршую особу оказала и гибель его матери, принцессы Дианы.

«То, что случилось с моей мамой, и тот факт, что я был тогда ребенком и чувствовал себя беспомощным, приводит к внутреннему смятению», — признался Гарри.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Меган Маркл запустит кулинарное шоу.

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