«Новогодний» розыгрыш: мошенники придумали новую схему обмана пользователей Telegram
Маркетолог Бастрыкина: мошенники создают фальшивые розыгрыши в Telegram
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Граждан призвали проявлять бдительность и не поддаваться ажиотажу.
Мошенники стали придумывать фальшивые розыгрыши призов в честь грядущего Нового года в мессенджере Telegram. Об этом рассказала маркетолог Анастасия Бастрыкина в беседе с агентством «Прайм».
Злоумышленники создают фальшивые аккаунты известных брендов в Telegram, чтобы незаконно получить личные данные и деньги пользователей.
«Конечно, все жертвы мошенников оказывались на удивление „удачливыми“ — им сообщали о выигрыше и затем сразу же пытались выудить персональную информацию. Аферистов интересуют и доступы к личному кабинету пользователя маркетплейса, и данные банковских карт», — сказала она.
Реальные представители крупных брендов при проведении розыгрышей не требуют такие данные, подчеркнула Бастрыкина. Эксперт призвала граждан проявлять бдительность и не поддаваться ажиотажу.
Прежде МВД выявило новую схему мошенничества под видом установки удаленных из App Store приложений. Жертвами массово становятся владельцы iPhone. В частности, злоумышленники обещают им вернуть на смартфон банковское приложение или TikTok, для чего предлагают зайти в указанный Apple ID и ввести личные данные. После этого iPhone блокируется, а за его разблокировку мошенники начинают вымогать большие суммы.
Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники обманули пенсионера на 24 миллиона рублей. Мужчина выполнял «секретную работу» по их указаниям.
79%
-1.95 110.20
-1.82
Нашли ошибку?