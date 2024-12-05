Выбиты стекла, оторвано колесо: в Сибири столкнулись пассажирский автобус и фура

Серьезно ДТП произошло на трассе между Иркутском и Ангарском.

Лобовое столкновение автобуса с пассажирами и фуры произошло в Сибири на трассе между Иркутском и Ангарском. От удара переднюю часть автобуса вдавило в салон. Выбиты стекла и оторвано колесо.

В салоне находились восемь человек. Травмы получили пассажир и водитель. В грузовике никто не пострадал. Хотя у фуры также серьезные повреждения. Под кабиной большая вмятина, лобовое стекло дребезги.

Кто виновен в аварии, сейчас выясняют эксперты. К делу подключилась прокуратура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что легковой автомобиль упал в водохранилище в Крыму. В салоне находились два человека и собака. Все погибли, уточнили в ГУ МЧС России. На месте происшествия работали 15 специалистов и пять единиц техники. В ведомстве уточнили, что транспортное средство находилось на глубине четырех метров. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело.