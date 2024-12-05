В Россию собираются вернуться 25 иностранных брендов

Большинство из них специализируются на продаже одежды, обуви и аксессуаров.

В следующем году на отечественный рынок могут вернуться порядка 25 иностранных брендов. Как выяснили «Известия», 13 из них возобновят работу в ближайшее время, уже идет этап согласования сделок.

Правда, какие именно марки решили развернуться в сторону российского покупателя, пока не разглашается. Уточняется лишь, что большинство компаний специализируется на продаже одежды, обуви и аксессуаров. И семь их них — представители европейских стран.

Ранее, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», Владимир Путин рассказал о том, что с февраля 2022 года около четверти западных компаний покинули российский рынок. И, как подчеркнул президент, с нашей стороны попыток выдавить ритейлеров никогда не было. Это их личное решение.

Однако ниши не пустуют, свободные места тут же занимают отечественные компании. Эта ситуация даже послужила толчком для развития бизнеса.