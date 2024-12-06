Побеждают даже волка: какие породы собак лучше не держать в квартирах

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 23 0

Некоторые породы собак не приспособлены к содержанию в квартире

Побеждают даже волка: какие породы собак лучше не держать в квартирах

Фото: Симановский Альберт/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Такие питомцы умны и, как правило, обладают непростым характером.

Крупных собак нельзя содержать в квартире, так как они требуют много пространства и опытную в дрессировке руку хозяина. О породах, которые способны победить даже волка, написало издание Life.ru.

Подобных собак объединяет ум, сложный нрав и большие габариты. Поэтому, прежде чем заводить таких животных, стоит хорошо подумать. С ними нужно быть не просто ответственным, но и правильно оценить свои силы и возможности для содержания. Квартиры и маленькие участки для этих животных не годятся.

Начинающим собаководам псы, способные побороть дикого хищника, не подходят. Их нужно уметь воспитывать, показывать авторитет, потому что многие из этих пород способны стать проблемой, если вы не сможете таких питомцев правильно дрессировать.

Кавказская овчарка может достигать веса в 100 килограммов. Они не боятся ни людей, ни хищников, ни морозов. Являются прирожденными охотниками.

Среднеазиатская овчарка (алабай) или туркменский волкодав. Вырастает до 80 килограммов. Выводилась для защиты от волков. Они преданные, но важно завоевать их уважение.

Армянский гампр — это старейшая порода собак. Они невероятно выносливы и сильны. А еще отличаются умом, самостоятельностью и способностью оценивать опасность.

Бурят-монгольский волкодав (хотошо) - эти псы лояльны к семье, но подозрительны к чужакам. Им важна социализация с раннего возраста. Известны случаи, когда хотошо защищали поселения даже от медведей.

Тибетский мастиф вырастает до 80 килограммов. Кроме того, у них тяжелый и независимый характер, поэтому таким собакам нужна строгая дрессировка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сохранить лапы собак в зимний сезон.

-5° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.38
-0.86 109.78
-0.42
Меньше амбиций, больше мудрости: прогноз Таро для Близнецов на 2025 год

Последние новости

2:55
Чудеса, да и только: бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд ждет второго ребенка
2:35
«Сделали нас сильнее»: Лавров о санкция в отношение России
2:20
«Не откладывает дела на потом»: Лавров рассказал о Трампе
2:11
Побеждают даже волка: какие породы собак лучше не держать в квартирах
1:50
«Меня боятся европейцы»: Лавров рассказал о западных коллегах
1:36
Лавров рассказал Карлсону, как США и РФ передают информацию о ядерных ударах

Сейчас читают

Проснулись: доктор Мясников объяснил, как мясной клей в сосисках на самом деле влияет на людей
«Никого не выгоняли»: посол в ФРГ заявил об уникальных условиях для немецких компаний в России
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год