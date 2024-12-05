«Целый час разговаривали»: друг Дроздова рассказал о самочувствии телеведущего

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 40 0

Константин Мирошник опроверг слухи о плохом самочувствии Николая Дроздова

Друг Николая Дроздова рассказал о самочувствии телеведущего

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Насколько правдивы слухи о проблемах со здоровьем знаменитого телеведущего?

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов чувствует себя хорошо и готовится к лекциям. Об этом в беседе с aif.ru рассказал его друг художник Константин Мирошник.

По его словам, появившиеся недавно слухи о проблемах со здоровьем Дроздова неправдивы. Напротив, Николай Николаевич довольно бодр, он занимается скандинавской ходьбой, делает зарядку и часто выходит на улицу.

«Вчера целый час с ним разговаривали, анекдоты друг другу рассказывали. Все хорошо. Сейчас Николай Николаевич готовится к лекциям об устройстве дальнего космоса», — сказал Мирошник.

На днях в сети стали обсуждать ухудшившееся самочувствие Дроздова. Зоолог якобы не может порой даже подняться с кровати из-за сильной утомляемости.

Ранее 5-tv.ru писал, как себя чувствует телеведущий Отар Кушанашвили после сеансов химиотерапии. Журналист продолжает бороться с онкологией и делится своими наблюдениями о болезни и выздоравливании.

-4° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
104.24
-1.95 110.20
-1.82
Меньше амбиций, больше мудрости: прогноз Таро для Близнецов на 2025 год

Последние новости

17:52
Самойлова о решении конфликтов с Джиганом: «Подкаблучник — лучший муж»:
17:42
«Экологическое благополучие»: что подразумевает этот нацпроект
17:23
Путин: происходящее на СВО определит развитие России на десятилетия
17:20
«Целый час разговаривали»: друг Дроздова рассказал о самочувствии телеведущего
17:11
Путин заявил о запуске нового этапа технологического развития РФ в 2025 году
16:53
Путин заявил о наиболее заметных результатах национальных проектов

Сейчас читают

Проснулись: доктор Мясников объяснил, как мясной клей в сосисках на самом деле влияет на людей
Рейд Роскомнадзора? Почему не работают популярные сайты аниме в России
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год