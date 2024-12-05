Самойлова о решении конфликтов с Джиганом: «Подкаблучник — лучший муж»

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 38 0

Оксана Самойлова бьет Джигана сковородой для решения семейных проблем

Самойлова рассказала, как решает проблемы с Джиганом

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Блогер поделилась секретом семейной идиллии.

Блогер Оксана Самойлова предпочитает решать семейные конфликты с Джиганом с помощью сковородки. Об этом она рассказала в интервью продюсеру Георгию Иващенко.

«Я просто бью его сковородкой, если у нас возникают семейные проблемы. Подкаблучник — лучший муж и лучший мужчина!» — заявила блогер.

Впрочем, иллюзии о том, что там все гладко, фанаты тоже не питают. Они тут же припомнили слухи о якобы изменах рэпера своей избраннице и ее всепрощении. Не обошли стороной и историю с загулом Джигана после рождения их сына Давида, когда празднование затянулось настолько, что артист попал в реабилитационный центр. Однако Самойловой хватило сил и терпения, чтобы сохранить семью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Оксана Самойлова и Джиган наказывают детей за проступки. Оказывается, в их семье не принято воспитывать отпрысков при помощи ремня или, к примеру, словесных угроз. Они используют определенный подход, который считают действенным.

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