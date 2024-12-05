Страшнее лишиться гаджета: как Самойлова и Джиган наказывают детей за проступки
Самойлова пытается поговорить и забрать гаджеты у детей в случае их проступков
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В семье многодетной мамы выстроена и отлажена своя схема воспитания наследников.
Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган поделились своим методом воспитания четверых детей: 13-летней Ариелы, десятилетней Леи, семилетней Маи и четырехлетнего Давида. По словам знаменитостей, в их семье не принято наказывать детей при помощи ремня или, к примеру, угроз. У них свой определенный подход.
Как объяснила в интервью журналу ЖАРА MAG Самойлова, когда наследники совершают какие-либо проступки, она старается поговорить с детьми и объяснять им, что такое их поведение очень огорчает ее. При этом каждый диалог начинается с признания в любви.
«Это важно. Если разговор не помогает, то в качестве наказания — запрет на использование гаджетов. Это крайний метод, мы редко его используем», — рассказала Самойлова.
Если же метод Самойловой не срабатывает, и дети не понимают, что от них хочет звездная мама, к решению ситуации подключается Джиган. Но это происходит в каких-то крайних случаях, когда модель уже бессильна перед происходящим, а ситуацию можно разрешить только наказанием.
«Тогда я сажусь и спокойно разговариваю с обидчиком. Отец — авторитет», — объяснил Джиган.
При этом к серьезным запретам певец прибегает нечасто. Ведь для детей страшнее, если мама скажет им о своей обиде.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую заветную мечту своей мамы исполнила модель Оксана Самойлова.
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