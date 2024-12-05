«Никого не выгоняли»: посол в ФРГ заявил об уникальных условиях для немецких компаний в России

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 38 0

Посол в ФРГ Нечаев: у компаний из Германии были уникальные условия на рынке РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com/© РИА Новости/Игорь Зарембо; 5-tv.ru

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Фирмы могли уйти под политическим давлением, а сейчас жалеют о своем решении.

Немецкие компании во время работы на рынке России чувствовали себя комфортно, ведь для них были созданы уникальные условия. Такое заявление сделал посол РФ в Германии Сергей Нечаев в беседе с 5-tv.ru.

«Они очень себя комфортно чувствовали на российском рынке. Общее количество немецких компаний на период, скажем, 2013–2014 годов, составляло 6300, и все чувствовали себя весьма комфортно. Кроме того, мы никого не выгоняли», — сказал он.

Порядка половины этих компаний пожелала остаться в России, а часть ушла, но условно. Для всех них была создана уникальная рабочая среда. Покинувшие рынок под политическим давлением компании сейчас могут жалеть о своем решении, подчеркнул Нечаев. При этом Россия открыта для иностранного бизнеса, в том числе из Германии. По словам посла, Москва готова поддержать компании, заинтересованные в возвращении.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ не будет создавать специальных условий для возвращения западных компаний. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, для них двери открыты.

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