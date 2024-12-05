Путин: Россия сохраняет первое в мире место по поставкам пшеницы

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

У российского сельскохозяйственного сектора есть и другие значимые результаты.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

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Россия сохраняет первое в мире место по поставкам пшеницы. С таким заявлением выступил глава российского государства Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Нам сейчас нужно ни в коем случае не провалиться ни в чем, нужно обеспечить своевременным финансированием весенне-полевые работы. Прошу внимание держать постоянно на этих вопросах», — прокомментировал ситуацию президент.

По словам российского лидера, у российского сельскохозяйственного сектора есть значимые результаты. Так, РФ продолжает сохранять первое место по объему поставок пшеницы во всем мире, а по поставкам всей остальной продовольственной продукции находится на третьем месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские аграрии собрали более 128 миллионов тонн зерна в 2024 году с почти всей площади. Страна смогла полностью обеспечить себя отечественным зерном, внутреннее потребление этого продукта составляет 87 миллионов тонн.

При этом, по прогнозам Минсельхоза, по итогам 2024 года урожай зерновых составит 130 миллионов тонн в чистом весе, 83 миллиона тонн из которых пшеница.

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