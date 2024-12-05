Россияне — это одна большая, сплоченная и мощная семья. С таким заявлением глава российского государства Владимир Путин выступил на международном форуме гражданского участия «Мы вместе».

«Реальная помощь важна, но важна и содержательная сторона этого дела. Важна сама помощь, она подчеркивает, что все мы — одна большая, мощная, сплоченная семья. И в этом — залог всех наших успехов, в том числе и на фронте», — отметил президент России.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что происходящее на полях СВО определит судьбу России на десятилетия.