Путин назвал россиян одной сплоченной и мощной семьей

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 23 0

Именно это помогает ВС РФ достигать боевых успехов в зоне СВО.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Россияне — это одна большая, сплоченная и мощная семья. С таким заявлением глава российского государства Владимир Путин выступил на международном форуме гражданского участия «Мы вместе».

«Реальная помощь важна, но важна и содержательная сторона этого дела. Важна сама помощь, она подчеркивает, что все мы — одна большая, мощная, сплоченная семья. И в этом — залог всех наших успехов, в том числе и на фронте», — отметил президент России.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что происходящее на полях СВО определит судьбу России на десятилетия.

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