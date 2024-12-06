«Место мужа — кухня»: Кира Найтли раскрыла ментальную проблему любимого

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Актриса Найтли назвала расстройство мужа важным аспектом крепкого брака

«Место мужа — кухня»: Кира Найтли вскрыла ментальную проблему любимого

Фото: www.globallookpress.com/Lisa O'Connor

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Актриса с юмором рассказала о болезни.

Британская актриса Кира Найтли к удивлению поклонников раскрыла детали семейной жизни с музыкантом Джеймсом Райтоном. Она рассказала, что у любимого обсессивно-компульсивное расстройство, благодаря которому их брак как раз-таки и держится.

«Он хороший повар. Он любит еду, он хорошо готовит, и он также немного склонен к ОКР, так что пока ОКР остается на кухне, брак держится!» — заявила знаменитость на радио-шоу Ника Гримшоу.

Актриса дала понять — она к болезни любимого относится с юмором, ведь «за пределы кухни выносить его категорически запрещено», иначе брак рухнет. А в заключение дала совет тем, чьи партнеры также страдают обсессивно-компульсивным расстройством.

«Вы должны дать ему возможность действовать там, где это разрешено. А потом определить места, где это запрещено! Поэтому я считаю, что кухня — отличное место для лечения ОКР. Если это произойдет в гостиной, то будет развод. К сожалению», — объяснилась, смеясь, Найтли.

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