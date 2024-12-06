«Моя красота зависит от одного»: секрет молодости Ковальчук на пятом десятке

В свои 42 года артистка легко даст фору многим двадцатилетним девушкам.

Певица Юлия Ковальчук раскрыла секреты своей «вечной молодости» и рассказала, что нужно делать, чтобы выглядеть свежо и задорно. Как она призналась в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru, она регулярно посещает косметолога, но там выбирает лишь определенные процедуры.

Так, знаменитость больше доверяет процедурам с использованием уходовой косметики, а вот различные инъекции старается всегда обходить стороной, так как элементарно боится их.

«Я до сих пор доверяю больше всего рукам косметолога, считаю, что хороший специалист может сотворить гораздо больше чудес, нежели какие-то инъекции. Я пользуюсь кремами, лосьонами, сыворотками», — сказала артистка на вечеринке Made in Russia.

Однако все эти манипуляции могут быть бессмысленные, если Ковальчук не выспалась.

«Моя красота зависит от того, насколько хорошо я выспалась, как и любая женщина. Конечно, это можно все замазать, но, как показывает практика, если ты не выспался, синяки и усталость в глазах ничем не замазать», — заключила она.

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