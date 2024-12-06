Боритесь за свое место под солнцем: прогноз Таро на неделю с 9 по 15 декабря

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз с 9 по 15 декабря.

Основная энергия недели (Карта Таро — Пятерка Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Будет непросто, но мы обязательно должны выстоять. Может появиться сопротивление как снаружи, так и внутри. Возникнут абсолютно разные ощущения и мысли, но в этом нет ничего страшного.

Карта говорит о том, что придется побороться за свое место под солнцем, доказать свою правоту. Но не забывайте, что у других людей тоже есть мнение. Делайте все грамотно, гармонично, конструктивно, с уважением друг к другу.

Из-за разных точек зрения могут возникать конфликты. Однако мы находимся в социуме, поэтому стоит найти точки соприкосновения и выстраивать взаимодействие с людьми, чтобы достигнуть общей цели. На этой неделе не нужно поддаваться эмоциям.

Прогноз финансов недели (Карты Таро — Пятерка Кубков и Верховная Жрица)

Фото: 5-tv.ru

В этот период может появиться сожаление о том, что наши «финансы поют романсы». Но важно ценить то, что мы имеем в настоящем, не погружаясь в те процессы, которые были в прошлом.

Возвращаясь постоянно к прошлому, мы рискуем потерять энергию и не получить желаемого. Необходимо задуматься, что можно сделать для того, чтобы улучшить материальное положение. Обратитесь к своим ощущениям, знаниям, которыми пренебрегали ранее.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карты Таро — Восьмерка Кубков и Шут)

Фото: 5-tv.ru

Обратите внимание на эмоциональный фон. Займитесь внутренними поисками, которые помогут прийти к чему-то большему и лучшему. Оставьте позади то, что не приносит радости и больше не ценно — разбитые отношения, старые вещи, нелепые или выматывающие ситуации. Задумайтесь, чего вы хотите на самом деле.

Почувствуйте легкость внутри и доверяйте миру, чтобы не находиться в гнетущем состоянии. Если удастся достичь этой легкости, то впереди вас будет ожидать интересное знакомство — спонтанное и в неожиданном месте. Эта встреча подарит легкие и давно забытые эмоции.

Совет на неделю (Карта Таро — Пятерка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Карта сулит состояние неудовлетворения и апатии, депрессивные мысли. Но помните, что все, в чем мы нуждаемся или можем нуждаться, оно у нас есть или может появиться.

Стоит только захотеть, посмотреть в нужном направлении и не зацикливаться на негативе. Переключите фокус внимания на то, что действительно важно. Необходимо правильно задать координаты.

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