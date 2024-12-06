«Она совсем ку-ку?» — Барановская решила вернуть вещи Аршавину спустя 12 лет

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 69 0

Аршавин рассказал, что Барановская решила вернуть его вещь спустя 12 лет

Аршавин про Барановскую

Фото: Алеев Егор/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывшая возлюбленная отправила сообщение, которое очень удивило футболиста.

Телеведущая Юлия Барановская решила вернуть вещи футболисту Андрею Аршавину спустя 12 лет после их расставания. Об этом рассказал спортсмен в шоу на RUTUBE.

«В воскресенье эсэмэска: „Хочу тебе вернуть твои вещи“. То есть она 12 лет их хранила. Воскресенье. Утро. Чего? С бодуна, что ли? Думаю, ничего себе, какая добрая, хорошая… С дочкой встречаемся, спрашиваю, что с мамой произошло, она совсем ку-ку, поехала?» — удивился Аршавин.

Оказалось, что дома у Барановской случился потоп, который и заставил обратить внимание телеведущей на вещи экс-возлюбленного.

Аршавин подчеркнул, что с матерью его троих детей вообще никак не общается. Раньше связи не было и с наследниками, но сейчас он старается поддерживать с ними контакты. Больше всего — со старшей дочерью Яной.

«Артем учится, Арсений всегда играет. С ними периодически вижусь. Обычно они у меня просят технику. Янка иногда украшения — один-два раза», — рассказал футболист.

Футболист уверяет, что никогда не жалел о расставании с Барановской. И добавил, что для бывших избранниц он, очевидно, лучший мужчина, раз после отношений с ним ни телеведущая, ни модель Алиса Казьмина так и не смогли наладить личную жизнь.

«Я лучший, после меня никто найти не может», — заявил Аршавин.

Недавно футболист признался, что у него есть еще один — уже шестой — ребенок, которого ему родила бывшая девушка. Правда, с ним он не общается, а мать вообще решила не вписывать отца в свидетельство о рождении и даже выбрала другое отчество.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что Андрей Аршавин жестко пошутил над Юлией Барановской.

-6° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.38
-0.86 109.78
-0.42
Головоломка в любви и карьере: прогноз Таро для Льва на 2025 год

Последние новости

18:18
В Красноярске арестован бывший заместитель мэра Алексей Давыдов
18:10
Рок-группа «Калинов мост» перепела хит «Любэ» «Не губите, мужики»
17:59
«Откровенный вред здоровью»: полки российских магазинов наводнил сырный суррогат
17:54
Путин раскрыл, когда «Орешники» разместят в Белоруссии
17:36
«Только на Мальдивах»: почему Гобозов и Устиненко все еще женаты
17:33
Ваенга исполнила песню «Любэ» «Там, за туманами» в рамках трибьют-альбома группы

Сейчас читают

«Символ нашего единства»: в Главном храме Росгвардии в Подмосковье открыли Аллею Героев
Смоет огромной волной? Часть США может исчезнуть из-за природной катастрофы
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год