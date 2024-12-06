Как командование ВСУ запугивает боевиков: в Сеть слили разговор пленного с женой

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 38 0

Украинский военнопленный в беседе с женой рассказал о запугиваниях командиров

Как командование ВСУ запугивает боевиков: в Сеть слили разговор пленного с женой

Фото: www.globallookpress.com/Edgar GutiÃ©rrez

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Мужчина признался, что о нем заботятся и готовят к операции.

Боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Болховитин попал в российский плен, откуда смог пообщаться с женой. Запись их разговора публикует Telegram-канал «Угрожаемый период».

Как выяснилось, жене боевика 14 ноября сообщили, что ее супруг пропал без вести. Взволнованная женщина начала писать во все возможные украинские службы, однако никакой информации о судьбе Болховитина не получила.

Боевик сам вышел с ней на связь из российского плена, рассказав, что с ним все в порядке. Он также отметил, что получил ранения на поле боя, однако врачи оказывают ему всю необходимую помощь и готовят к операции.

Супруга была шокирована, что к Александру хорошо относятся россияне. Муж перечислил ей ряд жутких вещей, включая избиения, которыми украинские командиры запугивают подопечных, чтобы те не сдавались в плен.

Он также признался, что обмен не зависит от российской стороны. Украинцы сами не спешат забирать своих боевиков назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина затягивает обмен пленными для продвижения своих интересов.

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