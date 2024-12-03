Захарова обвинила Украину в саботаже обмена военнопленными

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Захарова: Украина затягивает обмен пленными для продвижения своих интерсов

Захарова обвинила Украину в саботаже обмена военнопленными

Фото: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES

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Владимир Зеленский не хочет возвращать домой более 600 боевиков ВСУ.

Власти Украины саботируют процесс обмена военнопленными. Киевский режим рассматривает затягивание времени в этом вопросе как медийный инструмент для продвижения своих интересов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными и делает все для того, чтобы уйти от реальной конкретной работы, у которой были результаты, в сторону бесконечных международно-политических перформансов, рассматривая подобное затягивание времени как медийный инструмент для продвижения своих интересов», — написала дипломат.

Киевский режим, продолжила Захарова, не забирает своих же боевиков. Президенту* Украины Владимиру Зеленскому не нужны 630 граждан, подчеркнула дипломат.

В понедельник, 2 декабря, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о затягивании Незалежной процесса обмена пленными с РФ. Омбудсмен опубликовала список, в котором указаны 630 имен боевиков ВСУ. Они находятся в плену уже больше года.

Стоит отметить, что боевики ВСУ, оказавшиеся в плену армии России, и сами массово отказываются от обмена. Они хотят остаться в нашей стране, причем их родственники заявляют о таком же желании.

Ранее 5-tv.ru писал, что наемник ВСУ сбежал после месяца участия в боевых действиях. По словам Джейкоба Хендерсона, украинских боевиков почему-то не учат, как правильно возвращаться домой.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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Захарова обвинила Украину в саботаже обмена военнопленными

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