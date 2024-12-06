Путин и Лукашенко участвуют в заседании Высшего госсовета в Минске

По словам российского лидера, отношения двух стран выстраиваются на принципах дружбы.

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко приняли участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске.

Путин отметил, что нынешнее заседание Высшего госсовета имеет особый характер, так как приурочено к 25-летию подписания договора о создании Союзного государства 9 декабря 1999 года.

Все это произошло при поддержке первого президента РФ Бориса Ельцина и белорусского лидера Александра Лукашенко, добавляет он.

«Это действительно основополагающий документ, руководствуясь которым Россия и Беларусь за прошедшую четверть века совместно проделали по-настоящему масштабную работу», — сказал российский лидер.

За долгие годы совместной работы были предприняты меры по углублению экономической и гуманитарной интеграции, а также по обеспечению обороны и безопасности двух стран.

Российский лидер добавил, что российско-белорусские отношения основываются на принципах дружбы, добрососедства и взаимного уважения. При этом наши государства имеют общую историю и нравственно-духовные ценности.