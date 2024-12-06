Путин и Лукашенко подпишут договор о гарантиях безопасности

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подпишут договор о гарантиях безопасности. Главы государств встретились на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства в Минске.

«Он (договор. — Прим. ред.) определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территорий, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств», — уточнил глава РФ.

Он также отметил, что договор предусматривает пункт о размещении на территории РБ российского тактического ядерного оружия. По словам президента, подписание документа позволит укрепить безопасность обоих государств, а также создаст почву для их дальнейшего устойчивого развития.

В начале заседания Владимир Путин напомнил, что оно приурочено к 25-летию подписания договора о создании Союзного государства 9 декабря 1999 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за долгие годы совместной работы Россия и Белоруссия смогли углубить экономическую и гуманитарную интеграцию, а также обеспечить безопасность и оборону государств.