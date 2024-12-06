Силуанов: Москва и Минск серьезно продвинулись в вопросах унификации законодательства

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 23 0

В рамках Союзного государства создаются равные условия для работы бизнеса.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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За минувшие 25 лет Москва и Минск серьезно продвинулись в вопросах унификации законодательства Союзного государства. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

«Предположим, в налоговой сфере у нас есть целая дорожная карта по унификации налогов. Создаем равные условия для работы бизнеса. Есть целый план дорожной карты по интеграции условий для работы предпринимателей, граждан, передвижения, роуминга и так далее. Работа, мне кажется, дает результаты», — подчеркнул глава Минфина на полях заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства (СГ) в Минске.

Он также отметил, что о реальных результатах работы по этим направлениям лучше спросить у граждан России и Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по итогам заседания президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подпишут договор о гарантиях безопасности. В документе содержится пункт, разрешающий РФ размещать свои тактические ядерные вооружения на территории РБ.

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